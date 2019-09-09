صورة نادرة للأميرة ديانا وهي تمنح وردة لطالب بمدرسة في القاهرة .. صور

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للأميرة ديانا خلال زيارتها لإحدى المدارس بالقاهرة عام 1992.



وتوضح الصورة المتداول الأميرة ديانا وهي تمنح وردة صغيرة لأحد الطلاب الصغر بأحد المدارس الابتدائي بالقاهرة، في مشهد إنساني ولطيف.



وأثارت الصورة إعجاب رواد التواصل الاجتماعي، لبساطة الأمير المتوفية اثر حادث اليم، واصفين إياها بأنها كانت انسانة بمعنى الكلمة ولم تكن عنصرية في تصرفاتها.