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منوعات

طفل 8 سنوات فى مواجهة أسد.. تعرف على النتيجة.. فيديو

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:36 ص
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو صادما، يظهر معركة بقاء بين أسد ضخم وطفل يبلغ من العمر 8 سنوات فقط، فى كولورادو.

بدأت الحادثة مع انقضاض الأسد الجبلى على الطفل الأمريكي بايك كارلسون بينما كان يلعب الأخير مع شقيق الأكبر بحديقة المنزل.

سحب الأسد بايك من رأسه تحت شجرة، إلا ان الطفل صرخ طلبًا للاستغاثة فهرع إليه والده مسرعًا، فوجد طفله يخنق الأسد بقوة، الأمر الذى أخافه، ومن ثم أكمل الأب دفاعه بعصا كانت بجواره فهرب الأسد.

ونقل الطفل إلى المستشفى لتلقى العلاج، بعدما أصيب بجروح فى الرأس والعين، وخضع لعمليتين جراحتين، بينما سيخضع للثالثة لعلاج جفنه.



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