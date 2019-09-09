وأخيرا.. ميزة واتساب التى طال انتظارها

كشف تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتساب عن ميزة جديدة لطالما انتظهر الملايين، وهى تشغيل الأغانى أو المقاطع الصوتية فى الخلفية، واستمرار تصفح التطبيق.



وفى الماضى كان لابد من الانتظار حتى انتهاء مدة المقطع الصوتى ومن ثم استكمال التصفح، الأمر الذى كان فى غاية الإزعاج لمستخدمى واتساب حول العالم.



إلا أن إدارة واتساب يبدو أنها باتت تستمع جيدًا لمستخدميها مؤخرًا، وذلك بعدما طرح المنافس التقليدى تيليجرام مجموعة من الميزات جذبت إليه الكثيرين، ويبدو أن واتساب قبل بالسباق هو الآخر.



يذكر أن الميزة الجديدة مقتصرة حاليًا على هواتف آيفون فقط، ومن المنتظر أن تتاح قريبًا للهواتف العاملة بنظام أندرويد الشهير.