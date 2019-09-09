الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الأسبوع المقبل.. فيديو

أفاد الدكتور أحمد عبد العال ، رئيس هيئة الأرصاد الجوية ، إن حالة الطقس اليوم مائلة للحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية ، لافتا إلى ان العظمي بالقاهرة 34 درجة مئوية .



وأضاف أحمد عبد العال، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح " ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، اليوم الإثنين ، أن الطقس يشهد حالة من الإستقرار بنسبة كبيرة ، كما أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام .



ولفت إلى أن درجات الحرارة أصبحت تنخفض على السواحل الشمالية ، منوها إلى ان نسب الرطوبة اليوم أقل من أمس الأحد .



وأردف أن الشبورة المائية اليوم خفيفة نتيجة نشاط خفيف الرياح في الصباح الباكر ، مضيفا أن حالة الطقس تستمر بهذا المعدل حتى الأسبوع القادم.

