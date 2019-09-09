ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الأسبوع المقبل.. فيديو

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:27 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
مي محمد
أفاد الدكتور أحمد عبد العال ، رئيس هيئة الأرصاد الجوية ، إن حالة الطقس اليوم مائلة للحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية ، لافتا إلى ان العظمي بالقاهرة 34 درجة مئوية .

وأضاف أحمد عبد العال، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح " ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي "، اليوم الإثنين ، أن الطقس يشهد حالة من الإستقرار بنسبة كبيرة ، كما أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام .

ولفت إلى أن درجات الحرارة أصبحت تنخفض على السواحل الشمالية ، منوها إلى ان نسب الرطوبة اليوم أقل من أمس الأحد .

وأردف أن الشبورة المائية اليوم خفيفة نتيجة نشاط خفيف الرياح في الصباح الباكر ، مضيفا أن حالة الطقس تستمر بهذا المعدل حتى الأسبوع القادم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى بداية الأسبوع المقبل.. فيديو

الأرصاد: استقرار نسبي في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

الأرصاد تعلن عن حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى .. فيديو

الارصاد: الجو ممتع ويسمح بقيام كافة الأنشطة اليومية ..فيديو

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة..فيديو

الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة بدايات الأسبوع المقبل.. فيديو

ترشيحاتنا

على طريقته الخاصة.. أحمد حاتم عمر يحتفل بتتويج الزمالك بكأس مصر

أول حالة انتحار بسبب البريكست في بريطانيا

عند صيام عاشوراء.. رسول الله أوصى بهذه الأكلة لتصلي عليك الملائكة

سعر الدولار والريال اليوم الاثنين 9-9-2019 وأسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي

شاهد .. القبض على طفل 9 سنوات قتل شابا بالخطأ في فرح

هل أكون آثمة إذا تجنبت أخوات زوجي منعًا للأذى؟ .. والإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة.. جوهرة تستعرض رشاقتها

بعيون قطة.. نيللي كريم تبهر متابعيها.. وأحدهم: جميلة جميلات

الممنوعون من العاشورة .. قبل ما تكلها اعرف اضرارها وفوائدها