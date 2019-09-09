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رياضة

أوليمبيك مارسيليا لـ الزمالك: تهانينا لكم بـ الكأس يا فرسان القاهرة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 10:11 ص
الزمالك
الزمالك
إسراء أشرف
هنأ نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي، نادي الزمالك، بعد تتويجه ببطولة كأس مصر، للمرة الـ 27 في تاريخه، على حساب بيراميدز.

وقال الحساب الرسمي للنادي الفرنسي عبر "تويتر": "من زعيم فرنسا إلى فرسان القاهرة.. شركاء عائلة شركة (بوما) العالمية، تهانينا لكم بالتتويج بكأس مصر".

وكان الزمالك قد حقق لقب كأس مصر، أمس، الأحد، بعد الفوز على بيراميدز في النهائي بنتيجة 3-0.


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