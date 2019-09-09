منذ 99 عاما.. قصة أول فتاة مصرية تحصل على رخصة قيادة سيارة

أحبت السيارات فى زمن كانت فيه القيادة مقتصرة على الذكور فقط، بل كان أصحاب السيارات من الأعيان أو البشوات فقط، ولكن لم تيأس من تحقيق حلمها فى قيادة سيارة وإخراج أول رخصة قيادة لسيدة فى مصر.



خلال العقد الأول من القرن العشرين حققت عباسية أحمد فرغلى الفتاة الصعيدية حلمها وحصلت على رخصة قيادة سيارة منذ ما يزيد عن 99 عامًا، تحديدًا يوم الـ 24 من شهر يوليو عام 1920.



بدأت قصة عباسية بمدينة أبو تيج بصعيد مصر، بانبهارها برؤية سيارة والدها، وساعدها على ذلك شقيقها الأكبر محمد أحمد فرغلى والشهير بملك القطن، فقد كان يمتلك أكبر شركات القطن فى مصر، حيث علمها القيادة وكانت تتسابق معه لتقرر أن تخرج من نطاق الصعيد وتقود بحرية فى كل مكان بمستوى الجمهورية.



انتقلت عباسية للدراسة فى مدينة الإسكندرية وتحديدًا مدرسة الجيزويت الفرنسية الابتدائية، والتحقت بجامعة فيكتوريا كوليدج، لتسافر منها إلى إنجلترا وينتهى بها المطاف إلى الاستقرار مع شقيقها بفرنسا ثم حصلت على رخصة قيادة لتكون أول فتاة مصرية تحصل على رخصة قيادة.