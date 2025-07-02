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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر الأولمبي يفوز على كولومبيا في البطولة الدولية للسلة بالصين

منتخب مصر
منتخب مصر
القسم الرياضي

فاز منتخب مصر الأولمبي لكرة السلة للرجال، على نظيره كولومبيا بنتيجة 81/78، ضمن منافسات البطولة الدولية الودية، المقامة في الصين خلال الفترة من 24 يونيو وحتى 15 يوليو 2025، بمنطقة جيانغسو.

وتضم قائمة المنتخب كل من، إبراهيم محرم، سراج الدين علي، آدم الحلواني، محمد إبراهيم ميدو، محمد طارق خيري، محمد ياسر، عبد الرحمن خالد، مازن العزازي، إبراهيم هشام، عمر طلعت، عمر عماد محيي، وأحمد مهيب.

ويرأس البعثة الأستاذ أيمن علي عودة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

ويضم الجهاز الفني والإداري:الكابتن أحمد مرعي مديرًا فنيًا، الدكتور رائف وصفي للعلاج الطبيعي، الدكتور وليد الخراط إداريًا، الكابتن محمد عيسى مدلكًا.

وتأتي المشاركة في البطولة بدعوة كاملة من الاتحاد الصيني لكرة السلة والجهة المنظمة، التي تتحمل كافة تكاليف السفر والإقامة.

ويسعى الاتحاد المصري لكرة السلة من خلال مشاركة منتخب مصر (ب) في البطولات الدولية الودية إلى توفير فرص احتكاك قوية للاعبين، بهدف تطوير مستواهم وزيادة خبراتهم الدولية، بما يعود بالنفع مستقبلًا على المنتخب الأول ويُعزز قاعدة الاختيار من عناصر جاهزة فنيًا وبدنيًا.

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