بعد صورتها بـ كاش مايوه .. شاهد تعليقات الجمهور على اطلالة منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالى ، مجموعه من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .وظهرت منة فضالى ، فى الصور بكاش مايوه ابيض فى فوشيا ، مرتدية قبعة ، وتركت شعرها منسدلا على الكتفين.وجاءت التعليقات كالتالى : _ " الوجه الحسن كما يجب ان يكون والله " _ "حبيبة قلبي وعمرى المتألقة دائما " _ " كلك شقاوه وانوثه" _ " يا تاعبة كل الناس" .