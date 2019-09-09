ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد صورتها بـ كاش مايوه .. شاهد تعليقات الجمهور على اطلالة منة فضالي

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:52 ص
منه فضالى
منه فضالى
منار نور
نشرت الفنانة منة فضالى ، مجموعه من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهرت منة فضالى ، فى الصور بكاش مايوه ابيض فى فوشيا ، مرتدية قبعة ، وتركت شعرها منسدلا على الكتفين.

وجاءت التعليقات كالتالى : _ " الوجه الحسن كما يجب ان يكون والله " _ "حبيبة قلبي وعمرى المتألقة دائما " _ " كلك شقاوه وانوثه" _ " يا تاعبة كل الناس" .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. آخر ظهور للنجمة ميرفت أمين

الإثنين .. إذاعة 5 حلقات مجمعة من "قيد عائلى" وبداية الحلقات الجديدة

صلاح عبد الله ونادية لطفي وسميحة أيوب عبر إنستجرام

إيهاب فهمي ينتهي من تصوير مسلسل قيد عائلي

صلاح عبدالله يستكمل قيد عائلي غدًا.. وروحين في زكيبة منتصف سبتمبر

صلاح عبد الله يتغزل في ابنته دنيا بقصيدة شعر

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: أحمد الشناوي خاف يطلع ياخد الميدالية بسبب الفلوس

بعد 24 ساعة من انطلاق المنطقة الآمنة..أردوغان يشن هجوما ثانيا على أمريكا

وفاة شاب مصري في الكويت

محمد يطلق زوجته بالثلاثة على الواتساب

وفاة أحمد الشقيري .. أول تعليق من عائلة الإعلامي السعودي عن شائعة رحيله

بعد مباراة بيراميدز .. مرتضى منصور يعانق شيكابالا ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس سوداء .. أبنة عمرو دياب بإطلالة غريبة

بقبعة خوص و مكياج جذاب.. منة فضالى تستعرض جمالها

شاهد.. نفق أحمد عصمت بـ عين شمس قبل وبعد تطويره