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أخبار البلد

رئيس الوزراء السوداني لـ شكري: حريصون على تمتين العلاقات الأزلية مع مصر

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 01:18 م
عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
أ ش أ
أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك حرص حكومته على تمتين العلاقات الأزلية مع مصر، وذلك خلال استقباله اليوم وزير الخارجية سامح شكري، في مقر رئاسة الوزراء في الخرطوم.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء عمر منيس، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إن الدكتور حمدوك استقبل وزير الخارجية سامح شكري، في أول زيارة رسمية لوزير خارجية إلى السودان بعد أداء وزراء الحكومة القسم الدستوري أمس، وأول يوم عمل للحكومة الجديدة.

وأضاف منيس: "نقل وزير الخارجية سامح شكري، تحيات القيادة المصرية، وأعرب عن استعداد مصر الدائم لتفعيل آليات التعاون بين الجانبين، بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين والحكومتين".

وأوضح أن رئيس الوزراء السوداني أكد حرص بلاده على تمتين العلاقات الأزلية مع مصر، الجارة الشقيقة، وأكد الجانبان حرصهما على تفعيل الآليات التي ستقود إلى تحقيق تلك الغايات.

وقال" لقد تناول اللقاء، مجمل القضايا التي تمس التعاون بين الجانبين في ظل سودان الثورة، والتوجهات الجديدة والتغيير الذي حدث في السودان، وهى قضايا كثيرة"، لافتا إلى أن اللقاء شهد توافقا واتفاقا على إرادة الحكومتين للمضي قدما بالعلاقات بما يشمل كل الملفات التي تمس طموحات البلدين في علاقات متميزة تعبر عن وضع البلدين والعلاقة التاريخية والرباط بين الشعبين الشقيقين.

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