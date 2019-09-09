برلماني: الإسراع في تنفيذ محطة الضبعة سيحدث نقلة فى مجال الطاقة فى مصر

قال النائب مصطفى الكمار إن الإسراع فى تنفيذ مشروع محطة الضبعة سيحدث نقلة فى مجال الطاقة فى مصر.



وأضاف الكمار أن الرئيس السيسى أعطى اهتماما وأولوية لتطوير قطاع الطاقة من مختلف الجوانب لتجهيز مصر لتكون مركزا إقليميا لتصدير الطاقة والاهتمام بمشروع الضبعة أحد الخطوات الفعالة والمهمة فى هذا القطاع.



وتابع نائب شبين القناطر " النجاح فى تنفيذ هذا المشروع سيكون له العديد من الانعكاسات الإيجابية على مختلف القطاعات وبالأخص الصناعة والتنمية".



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة العمل لاستكمال كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة تمهيدًا لدخول مشروع محطة الضبعة حيز التنفيذ الفعلي، مشددًا على ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووي في جميع مراحل إنشاء المحطة.