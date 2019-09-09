حبس هيثم محمدين ومصطفى ماهر لاتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس هيثم محمدين ومصطفى ماهر، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة لاتهامهما بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف احكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.



