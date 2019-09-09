ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس هيثم محمدين ومصطفى ماهر لاتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:57 م
محاكمة
محاكمة
محمد عبدالله
جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس هيثم محمدين ومصطفى ماهر، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة لاتهامهما بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف احكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة لكل من المتهمين في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس متهم جديد 15 يوما بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

تجديد حبس متهمة بتلقي تمويل من جماعة إرهابية 15 يوما

تجديد حبس متهمين 15 يوما احتياطيا بتهمة مشاركة جماعة إرهابية

تجديد حبس متهمة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

تجديد حبس آية علاء 15 يوما على ذمة التحقيقات

تجديد حبس رانيا جويلي في اتهامها بنشر أخبار كاذبة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ملابس سوداء .. أبنة عمرو دياب بإطلالة غريبة

حسناء الزمالك تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد الفوز بالكأس

شهادة الميلاد المميكنة.. استخرجها من البيت فى 6 خطوات

اعتبروهم ولادكم.. محافظ الدقهلية يحيل مدير إدارة للتحقيق ويوقف مدير مدرسة

بعد وقف استيراد الدواجن.. رسالة مهمة من اتحاد الفلاحين لـ هيئة الثروة الداجنة

يورجن كلوب يكشف سر رفض ليفربول استعادة نجمه كوتينيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل يوم صورة .. ريم مصطفى بنفس الفستان تثير هوس متابعيها

بـ فرو وفستان غريب..أصالة فى إطلالة جديدة

بإطلالة بسيطة..جوهرة تستعرض جمال ملامحها