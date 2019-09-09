اخبار الفن والفنانين .. راغب علامة يسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.. وإليسا تتأثر بسبب عروسين

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
شاهد ..عروسان يشعلان السوشيال ميديا بالرقص على أنغام إليسا ..والأخيرة ترد
نشرت الفنانة اليسا مقطع فيديو لعروسين يقومان بالرقص على إحدى نغماتها .
لا يستحق منا شرف الرد .. رسالة راغب علامة لـ المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي
شن الفنان اللبناني راغب علامة، هجوما عنيفا على أفيخاي أدرعي المتحدث بأسم الجيش الاسرائيلي، بسبب تفسير ان اغنيته " طار البلد" هجوما على الحكومة اللبنانية.
انتي جبال الأمان .. هنا شيحة تحتفل بـ عيد ميلاد والدتها
احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد ميلاد والدتها السيدة نادية زيتون ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
أغنية Shameless لـ كاميلا كابيلو تصل لـ18 مليون مشاهدة في 4 أيام
حققت أغنية Shameless للمغنية العالمية كاميلا كابيلو 18,281,844 مشاهدة بعد مرور 4 ايام على طرحها بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب.
شو بتشبهك .. وليد توفيق يهنئ نجوى كرم بنجاح بعشق تفاصيلك
هنأ الفنان اللبناني وليد توفيق مواطنته شمس الاغنية اللبنانية نجوى كرم باغنيتها الجديدة " بعشقك تفاصيلك" التي طرحتها منذ ايام.
شاهد ..عروسان يشعلان السوشيال ميديا بالرقص على أنغام إليسا ..والأخيرة ترد
نشرت الفنانة اليسا مقطع فيديو لعروسين يقومان بالرقص على إحدى نغماتها .
لا يستحق منا شرف الرد .. رسالة راغب علامة لـ المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي
شن الفنان اللبناني راغب علامة، هجوما عنيفا على أفيخاي أدرعي المتحدث بأسم الجيش الاسرائيلي، بسبب تفسير ان اغنيته " طار البلد" هجوما على الحكومة اللبنانية.
انتي جبال الأمان .. هنا شيحة تحتفل بـ عيد ميلاد والدتها
احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد ميلاد والدتها السيدة نادية زيتون ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
أغنية Shameless لـ كاميلا كابيلو تصل لـ18 مليون مشاهدة في 4 أيام
حققت أغنية Shameless للمغنية العالمية كاميلا كابيلو 18,281,844 مشاهدة بعد مرور 4 ايام على طرحها بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب.
شو بتشبهك .. وليد توفيق يهنئ نجوى كرم بنجاح بعشق تفاصيلك
هنأ الفنان اللبناني وليد توفيق مواطنته شمس الاغنية اللبنانية نجوى كرم باغنيتها الجديدة " بعشقك تفاصيلك" التي طرحتها منذ ايام.