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فن

منة جلال توجه رسالة إلى مخرج حواديت الشانزلزيه قبل عرضه

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:27 م
صدى البلد
أحمد البهى
نشرت الفنانة منة جلال من خلال خاصية الاستورى عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" صورة تجمعها بمخرج مسلسل "حواديت الشانزلزيه".

وعلقت منة جلال على الصورة قائلة: "المخرج اللى بيحب الممثلين أوى، عامل حاجة حلوة الناس هتتفاجأ بيها، المميز الدكتور مرقس عادل".

يذكر أن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من بطولة إياد نصار، مي سليم، إنجي المقدم، إدوارد، منه جلال، عمر الشناوي، هاجر الشرنوبي، إنعام سالوسة، حمدي الوزير، أماني كمال، عايده رياض، فريده سيف النصر، رباب ممتاز، جينا سليم، سارة عادل.

العمل من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن قصه أيمن سليم وسيناريو وحوار أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.
منة جلال توجه رسالة إلى مخرج حواديت الشانزلزيه قبل عرضه

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