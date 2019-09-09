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رياضة

تعديلات مرتقبة في منتخب المغرب أمام النيجر

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:40 م
منتخب المغرب
منتخب المغرب
نور عادل
قرر البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب أسود الأطلس، إجراء العديد من التغييرات على تشكيل المنتخب المغربي، الذي سيواجه النيجر في ودية على ملعب مراكش، غدا الثلاثاء، مقارنةً بالتشكيل الذي واجه بوركينا فاسو مؤخرًا على نفس الملعب.

وكان الأداء الفني المتواضع للمغرب أمام بوركينا فاسو، أحد أسباب إقدام المدرب على التغييرات، التي ستطال كافة المراكز.

كما أن خليلوزيتش أكد في تصريحات إعلامية، أنه سيحاول تجريب كافة اللاعبين الذين تواجدوا معه في المعسكر التدريبي.

ويُرجح أن يمنح المدير الفني فرصة اللعب لرباعي الدوري المحلي، الحارسين التكناوتي والزنيتي بالتناوب في فترتي المواجهة، إلى جانب المدافع كريم باعدي ولاعب خط الوسط وليد الكرتي.

ويُتوقع أن تشهد المواجهة أيضًا، دخول سفيان بوفال وعادل تاعرابت ووليد أزارو، من البداية.

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