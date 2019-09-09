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حوادث

ندب فريق من المعمل الجنائي لمعرفة سبب حريق وكالة البلح

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:39 م
جانب من حريق وكالة
جانب من حريق وكالة البلح
رامى المهدي
انتقل منذ قليل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحريق الذي اندلع فى أحد المحلات التجارية في وكالة البلح بمنطقة وسط البلد، وكلف النيابة بندب فريق من معمل الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق وسرعة حصر الخسائر والتلفيات ومعرفة سبب الحريق.

وأشارت المعاينة الأولية، إلى أن الحريق التهم محلًا تجاريًا في وكالة البلح بمنطقة وسط البلد، حيث تسبب تصاعد أعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة فى إحداث حالة من الفزع والرعب لدى أصحاب المحلات في المنطقة.

وكان العقيد مصطفى فؤاد مشرف عمليات إطفاء القاهرة تلقى بلاغا بنشوب حريق فى محل مفروشات بوكالة البلح بحى بولاق ابو العلا .

وانتقلت 10 سيارات إطفاء و5 سيارات إسعاف، على الفور برئاسة اللواء اسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة، وتمت محاصرة كرات اللهب التى التهمت المحل بالكامل المكون من طابقين، ولم تمتد النيران إلى باقى المحلات المجاورة ولم يسفر الحريق عن أي إصابات.
ندب فريق من المعمل الجنائي لمعرفة سبب حريق وكالة البلح
ندب فريق من المعمل الجنائي لمعرفة سبب حريق وكالة البلح
ندب فريق من المعمل الجنائي لمعرفة سبب حريق وكالة البلح
ندب فريق من المعمل الجنائي لمعرفة سبب حريق وكالة البلح

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