إيهاب عبدالعال: قرار السعودية بإلغاء رسوم تكرار العمرة يزيد الطلب على الرحلات

أكد إيهاب عبدالعال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن قرار السلطات السعودية بإعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والعمرة والدخول، والذي يشمل إلغاء رسوم تكرار العمرة المقررة بـ 2000 ريال يعد بادرة إيجابية.



وقال إيهاب عبدالعال فى تصريح لـ«صدى البلد» إن قرار إلغاء رسوم تكرار العمرة سيزيد الطلب على رحلات العمرة خلال الموسم الجارى عقب فتحه، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تضع مصر سقف عددى فى موسم العمرة الجديد .



أضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن إلغاء رسوم العمرة سوف يمنح السوق فرصة لاستعادة الرواج الذي شاهدناه قبل تطبيق قرار اضافة رسوم العمرة من الجانب المصرى و السعودى.



يذكر أن قرار السلطات السعودية إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والذي يشمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030".