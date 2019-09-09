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فن

هبة مجدي بالأصفر .. ومتابعون: هياكل منك حتة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 06:36 م
هبة مجدي
هبة مجدي
مصطفى كرم
شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وحلت هبة مجدي بإطلالة أنيقة بارتدائها فستانا أصفر منقوش بالأزهار مع إسدال شعرها علي كتفها.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر إنستجرام، وجاءت التعليقات بين "القمر بزيادة " و"اية القمر ده" و" الأصفر هياكل منك حتة".

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