كواليس .. أحمد السقا يصور العنكبوت في الأقصر

إنتهى الفنان أحمد السقا من تصوير بعض مشاهد فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر مؤخرًا ويستعد للعودة إلى القاهرة لإستكمال تصوير المشاهد المتبقية له .



فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهو من بطولة منى زكى، وظافر العابدين محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.



كانت آخر أعمال السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع أمير كرارة وغادة عادل، وخاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل ولد غلابة وشاركته البطولة مي عمر ومحمد ممدوح.

