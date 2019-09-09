ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مد فترة سداد القسط الأول من مصروفات المدارس اليابانية حتى 12 سبتمبر

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:34 م
المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية
ياســـمين بدوي
قررت وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مد فترة سداد القسط الأول من المصروفات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2019/2020 حتى الخميس الموافق 12 سبتمبر 2019 .

وأكدت الوحدة أنه يحق لها بعد هذه المهلة ، استبعاد إي طالب غير مسدد للمصروفات تنفيذًا للاجراءات المتبعة فى هذا الشأن ,و استبداله بطالب آخر من قائمة الانتظار.

جدير بالذكر أنه ، كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل المصروفات الخاصة بالالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية خلال العام الدراسي الجديد 2019/ 2020.

وتبلغ مصروفات المدارس المصرية اليابانية ثمانية آلاف وثمانمائة جنية (8800) بالإضافة إلي ألفين جنيه (2000) أنشطة، بإجمالي مبلغ «عشرة آلاف وثمانمائة جنيه» (10,800) مصرى للطالب، بالإضافة إلى تكلفة الزى المدرسى وتطبيق التواصل للطلاب الجدد فقط.

وأوضحت الوزارة أنه سوف تكون تلك المبالغ قابلة للزيادة وفقًا للقواعد والأحكام التي ستقرها وزارة التربية والتعليم قبل بداية كل عام دراسى بموجب قرار وزارى يصدر من السلطة المختصة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدراسة على الأبواب.. موعدها الرسمي 21 سبتمبر.. تلاميذ النظام الجديد يبدأون دراستهم قبل زملائهم بــ 10 أيام.. دفع المصروفات عن طريق فوري.. ومدارس جديدة تدخل الخدمة لأول مرة

ترشيحاتنا

لو شافتها كانت هتزعل أوي.. شاهد ماذا حدث لسيارة أم كلثوم بعد وفاتها.. صور

إخواني منشق يكشف عبودية قيادات الجماعة الإرهابية فى تركيا

جريمة بشعة في مدرسة ابتدائي تهز المملكة السعودية

بيراميدز يصارع على الهبوط.. آخر توقعات رضا عبدالعال

المستشار عماد أبو هاشم يكشف سبب انشقاقه عن جماعة الإخوان والعودة لـ مصر.. فيديو

شاهد .. أول رد من كهربا بعد تتويج الزمالك بـ كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى كبيلز .. دنيا سمير غانم في صورة رومانسية مع زوجها رامي رضوان

بعد 22 عاما على وفاتها..الأميرة ديانا حاضرة بعرض نيويوركي

كل يوم صورة .. ريم مصطفى بنفس الفستان تثير هوس متابعيها