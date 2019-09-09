مد فترة سداد القسط الأول من مصروفات المدارس اليابانية حتى 12 سبتمبر

قررت وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مد فترة سداد القسط الأول من المصروفات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2019/2020 حتى الخميس الموافق 12 سبتمبر 2019 .



وأكدت الوحدة أنه يحق لها بعد هذه المهلة ، استبعاد إي طالب غير مسدد للمصروفات تنفيذًا للاجراءات المتبعة فى هذا الشأن ,و استبداله بطالب آخر من قائمة الانتظار.



جدير بالذكر أنه ، كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل المصروفات الخاصة بالالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية خلال العام الدراسي الجديد 2019/ 2020.



وتبلغ مصروفات المدارس المصرية اليابانية ثمانية آلاف وثمانمائة جنية (8800) بالإضافة إلي ألفين جنيه (2000) أنشطة، بإجمالي مبلغ «عشرة آلاف وثمانمائة جنيه» (10,800) مصرى للطالب، بالإضافة إلى تكلفة الزى المدرسى وتطبيق التواصل للطلاب الجدد فقط.



وأوضحت الوزارة أنه سوف تكون تلك المبالغ قابلة للزيادة وفقًا للقواعد والأحكام التي ستقرها وزارة التربية والتعليم قبل بداية كل عام دراسى بموجب قرار وزارى يصدر من السلطة المختصة.