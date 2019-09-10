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بين الناس

سكان منطقة غيط العنب يشكون من غرق شارع اللبان بمياه الصرف الصحى

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 06:59 م
صدى البلد
وسام مختار
شكا المواطن أحمد على، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من غرق شارع اللبان بمنطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية بمياه الصرف الصحى.

وقال فى رسالته: نعانى من غرق شارع اللبان بمياه الصرف الصحى، والتى تسربت أسفل المنازل، وأدت لتآكل الجدران وإعاقة حركة السير.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360

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