سكان منطقة غيط العنب يشكون من غرق شارع اللبان بمياه الصرف الصحى

شكا المواطن أحمد على، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من غرق شارع اللبان بمنطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية بمياه الصرف الصحى.



وقال فى رسالته: نعانى من غرق شارع اللبان بمياه الصرف الصحى، والتى تسربت أسفل المنازل، وأدت لتآكل الجدران وإعاقة حركة السير.



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