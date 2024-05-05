قداس عيد القيامة المجيد من كنيسة الأم دولاجى بالأقصر.. فيديو وصور

احتفلت كنائس الأقصر والأديرة بعيد القيامة المجيد، وسط استعدادات أمنية مشددة، وتوافد الأقباط من كل مكان للاحتفال وشارك فى الصلوات الآباء الرهبان من القمامصة والقساوسة، وجمع غفير من الشعب القبطى محبى الدير، وسط أجواء مبهجة وفرحة بين الأسر والعائلات احتفالاً بالعيد.

واحتفلت أيضا كنسية الأم دولاجى بجنوب الأقصر بعيد القيامة وشهد الإحتفال طواف عدد من الشمامسة أرجاء الكنيسة، حاملين الشموع والصلبان التى تعلوها صور قيامة السيد المسيح ومن خلفهم الآباء الكهنة والرهبان، حاملين أيقونة السيد المسيح، وسط أصوات التراتيل والتماجيد القبطية المخصصة لعيد القيامة، وسط فرحة من شعب الكنيسة الذى تهافت لأخذ البركة.

من ناحية أخرى فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، إجراءات أمنية مشددة بمحيط الكنائس والأديرة وأماكن تجزع المواطنين، وذلك بالتزامن مع الإحتفالات بعيد القيامة وأداء القداسات والصلوات بالكنائس والأديرة المنتشرة فى مختلف مناطق المحافظة، وشددت مديرية أمن الأقصر على تفعيل دور وحدات التدخل السريع، وتكثيف مرور القيادات الإشرافية على الخدمات وتضمنت الإجراءات تفتيش السيارات ومنع وقوفها فى محيط الكنائس والأديرة.

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