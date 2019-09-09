نيفين جامع: توفير فرص عمل من خلال تمويل المشروعات

أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل على توفير فرص العمل من خلال المشروعات.



أضافت جامع خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء dmc"، عبر شاشة "dmc"، أن الجهاز يشارك في العمل بالمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، حيث يجرى توفير التمويل اللازم، والتنوع في البرامج التمويلية لأصحاب المشروعات.



وأشارت إلى أن أدوار الجهاز لا تقف عند تقديم التمويل، لافتةً إلى أن الجهاز يقدم الدعم الفني ويتيح الخدمات غير المالية التي تؤهل أصحاب المشروعات إلى إنجاح مشروعاتهم بتطويرها وسداد المستحقات المالية.



وتابعت أن الجهاز ينظم معرضًا للحرف التراثية واليدوية على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الرئيس في 2 أكتوبر المقبل، حيث جرى التوصل مع المحافظين، إذ ستُعرض نماذج من حلايب وشلاتين، أسوان، وجميع المحافظات.



وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اطلع، اليوم، على أداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.