علاج في أقصى درجات السرية .. مايكل شوماخر يدخل المستشفى في باريس

ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن مايكل شوماخر، بطل العالم سبع مرات في سباقات الفورمولا واحد، دخل المستشفى الأوروبي جورج بومبيو في باريس بعد ظهر الاثنين للخضوع "لعلاج في أقصى درجات السرية".



وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإنه لدى اتصالها بها "لم تؤكد أو تنف" المساعدة العامة - مستشفيات باريس هذا الخبر الذي "يخضع للسرية الطبية".



وأوضحت أنه لم يعلق أي من المقربين من السائق السابق البالغ من العمر 50 عاما.



وأفادت الصحيفة بأنه تم استقبال شوماخر داخل وحدة المراقبة المستمرة في قسم جراحة القلب والأوعية الدموية للبروفيسور فيليب ميناشيه، "رائد في علاج الخلايا لعلاج قصور القلب".



وأوضحت الصحيفة أن شوماخر "يستفيد من ضخ الخلايا الجذعية التي يتم توزيعها في الجسم للحصول على عمل مضاد للالتهابات، أي في جميع أنحاء الجسم".



وتابعت أن "العلاج يجب أن يبدأ صباح الثلاثاء ليغادر المستشفى من حيث المبدأ الأربعاء"، مشيرة إلى أن شوماخر "قام بزيارتين على الأقل للمستشفى الأوروبي جورج بومبيدو في الربيع الماضي".



ولم يشاهد شوماخر في الأماكن العامة منذ أن أصيب في رأسه في حادث تزلج في ديسمبر 2013 في ميريبيل -جبال الألب الفرنسية- فيما لم يتم الحصول على أي معلومات بخصوص حالته الصحية منذ ذلك الحين.