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فن

خالد سليم يفقد الكثير من وزنه في أحدث ظهور له

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:38 م
خالد سليم
خالد سليم
مصطفى كرم
شاركت الفنانة إنجي علاء جمهورها بصورة جديدة لها مع أبطال مسلسل بلا دليل من كواليس التصوير عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت إنجي علاء صورة لها مع الفنان خالد سليم والمنتجة إيمان سمير من كواليس تصوير أحد مشاهد مسلسل بلا دليل.

وظهر خالد سليم بالصورة وهو فاقد لكثير من وزنه ليظهر في الصور نحيفا لتماشيه مع دوره بالمسلسل.

مسلسل "بلا دليل" يشهد أولى تجارب إنجي علاء في كتابة السيناريو، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي، من خلال 45 حلقة.

المسلسل بطولة درة، خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي وهاجر الشرنوبي وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي.

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