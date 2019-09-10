طارق سليمان: هذا ما كان سيحدث لـ الأهلي إذا رحل لاسارتي عقب خماسية صن داونز

يرى طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، ان الأهلي لم يكن ليفوز بالدوري إذا رحل الأورجوياني مارتن لاسارتي مدرب الفريق السابق بعد الخسارة من صن داونز 0-5 في دوري أبطال أفريقيا.



وقال طارق سليمان في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "استمرار لاسارتي بعد خسارة صن داونز كان له ايجابيات تمثلت في الفوز بالدوري الذي كان شديد الصعوبة".



وواصل طارق سليمان: "كانت هناك أشياء غريبة تحدث في البطولة الأخيرة للدوري خارج الملعب، كنا نلعب كل يومين والمنافس كل 5 أيام، نعاني من ضغط مباريات مقابل تأجيلات غريبة للمنافس".