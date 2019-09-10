طارق سليمان: الشناوي لم تصله عروض أوروبية.. وأقنعته بعدم الرحيل إلى النصر السعودي.. فيديو

أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أنه أقنع محمد الشناوي حارس الفريق بعدم الرحيل إلى النصر السعودي.
وقال طارق سليمان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "نصحت الشناوي بعدم الرحيل إلى النصر السعودي والاستمرار مع الأهلي، الوضع هنا مختلف وأفضل، لا يوجد تأخير في المستحقات لذلك اقتنع بالبقاء".
وعن العروض الأوروبية، أوضح طارق سليمان: "هناك صحف إنجليزية تحدثت عن وجود عروض له من أرسنال وستوك سيتي، لكن لم تصله أي عروض بشكل رسمي".