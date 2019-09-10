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رياضة

طارق سليمان: الشناوي لم تصله عروض أوروبية.. وأقنعته بعدم الرحيل إلى النصر السعودي.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:36 ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
محمد رشاد
أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أنه أقنع محمد الشناوي حارس الفريق بعدم الرحيل إلى النصر السعودي.‏

وقال طارق سليمان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "نصحت الشناوي بعدم ‏الرحيل إلى النصر السعودي والاستمرار مع الأهلي، الوضع هنا مختلف وأفضل، لا يوجد تأخير في المستحقات لذلك اقتنع ‏بالبقاء".‏

وعن العروض الأوروبية، أوضح طارق سليمان: "هناك صحف إنجليزية تحدثت عن وجود عروض له من أرسنال وستوك سيتي، لكن لم تصله ‏أي عروض بشكل رسمي".

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