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فن

سعد الصغير يحيي حفلين غنائيين بالزمالك

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:31 ص
سعد الصغير
سعد الصغير
شيرى نبيل
يحيى المطرب الشعبى سعد الصغير حفلين غنائيين خلال الأيام القادمة الأول يوم الخميس في أحد المراكب النيلية بالزمالك، والثاني السبت المقبل بأحد أماكن السهر بالزمالك ايضا ومن المقرر أن يغنى سعد عددا من أغانيه الجديدة.

وكان سعد طرح مؤخرا أغنية "اعمل كده كده" على طريقة الفيديو كليب من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبدالمنعم وتوزيع ميدو مزيكا وشيبسى ومن إخراج كامبا وحققت نسب مشاهدة عالية.

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