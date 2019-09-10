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تعليم

العام الدراسي الجديد .. تعرف على أعداد المدارس المقرر بدء الدراسة بها غدًا

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:50 ص
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
ياســـمين بدوي
تفتح غدًا الاربعاء الموافق 11 سبتمبر 2019 ، جميع المدارس الابتدائية المصرية أبوابها ، لإستقبال تلاميذ رياض الاطفال والصفين الاول والثاني الابتدائي المطبق عليهم نظام التعليم الجديد ، لبدء أول يوم في العام الدراسي الجديد 2019/2020 .

و وفقا لآخر إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يبلغ اجمالي عدد المدارس التي يوجد بها فصول رياض أطفال 12 ألف و 65 مدرسة على مستوى الجمهورية ، منها 9549 مدرسة حكومي ، و2516 خاص ، ويبلغ اجمالي عدد الفصول 38 ألف و460 فصل .

أما عن المدارس الابتدائي ، فيبلغ اجمالي عددها 18 ألف 762 مدرسة على مستوى الجمهورية ، منها 16514 مدرسة حكومي ، و2248 مدرسة خاصة ، ويبلغ اجمالي عدد الفصول 249 ألف و 124 فصل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد أعلنت تفاصيل الخريطة الزمنية الرسمية التي أقرها المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي في جلسته الاخيرة المنعقدة يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 ، حيث أكدت هذه الخريطة الزمنية أن العام الدراسي سيستمر بالنسبة لتلاميذ رياض الاطفال والصفين الاول والثاني الابتدائي حتى 28 مايو 2020 ، أي أنه سيتمر لمدة 37 أسبوع تقريبا.

كما أوضحت الخريطة الزمنية أنه بالنسبة للفصل الدراسي الاول فيستمر لتلاميذ رياض الاطفال والصفين الاول والثاني الابتدائي من من 11 سبتمبر 2019 حتى 23 يناير 2020

أما الفصل الدراسي الثاني ، فيستمر لمرحلة رياض الاطفال والصفين الاول والثاني الابتدائي من 8 فبراير 2020 حتى 28 مايو 2020

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