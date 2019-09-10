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منوعات

إن كيدهن عظيم.. سيدة تحضر زفاف ابنها بفستان أبيض مطابق لفستان العروس

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:27 ص
صدى البلد
قسم المنوعات
قامت عروس سيئة الحظ مؤخرًا بمشاركة صورة من حفل زفافها كشفت من خلالها عن مفاجأة مزعجة تعرضت لها في يوم الزفاف بسبب والدة زوجها، والتي قررت حضور الحفل مرتدية فستان زفاف أبيض، لتخطف بذلك الأضواء من العروس في ليلة العمر.

ونشرت صحيفة "The Sun" البريطانية، الاثنين، اللقطة التي ترصد ذلك الموقف المزعج، موضحة أن العروس، والتي لم تتم الإشارة إلى هويتها أو إلى مكان التقاط الصورة، قامت بمشاركتها على موقع "Reddit"، وأكدت للمتابعين على أنها صورة حقيقية ولم يتم تعديلها باستخدام برنامج "الفوتوشوب"، واصفة إياها بـ"المزعجة".

وتُظهر هذه الصورة العروس وهي مرتدية الفستان الأبيض والطرحة، وبجانبها حماتها والتي كانت ترتدي فستانًا مطابقًا تقريبًا لفستان العروس.

وسرعان ما حظيت هذه الصورة باهتمام عدد كبير من المتابعين، الذين أعربوا عن دهشتهم جراء ذلك الموقف، ووصف البعض منهم الصورة بـ"المحزنة" و"المزعجة"، وتم تداول الصورة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
إن كيدهن عظيم.. سيدة تحضر زفاف ابنها بفستان أبيض مطابق لفستان العروس

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