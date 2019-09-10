حماية المستهلك: نتلقى 1500 شكوى يوميا.. فيديو

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن جهاز حماية المستهلك هو جهاز أنشأته الدولة لتولي مهمة حماية وصون حقوق المواطن باعتباره مستهلك.



وأضاف اللواء راضي عبد المعطي، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم، الثلاثاء، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما للجهاز هى بضبط الأسواق، الاهتمام بالمواطنين باعتبار المواطن هو محور اهتمام أجهزة الدولة.



ولفت إلى أن أهم محاور اهتمام الرئيس السيسي هو تصديقه على قانون جديد لحماية المستهلك وهو قانون 181 لسنة 2018، حيث يتضمن هذا القانون ضوابط شاملة وعديدة وجديدة لتغطية جميع الثغرات التى كان يعاني منها القانون القديم، كما يفرض هذا القانون حماية للمستهلك في كل المجالات حتى المجالات التى لم تكن مغطاة من قبل: مثل التجارة الإلكترونية والشراء عن بعد عن طريق الإنترنت.



وأردف أن الجهاز بدأ في تزويد آليات التواصل مع المواطن لتلقي عدد الشكاوى الكثيرة من خلال منظومة ربط الشكاوى "الكول سنتر"، أو من خلال خدمة المواطن رقيب عبر تطبيق "واتس آب"، لافتا إلى أن منظومة تلقي الشكوى تتلقى يوميا من 1200 إلى 1500 شكوى.