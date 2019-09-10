ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حماية المستهلك: نتلقى 1500 شكوى يوميا.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:04 م
حماية المستهلك
حماية المستهلك
مي محمد
قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن جهاز حماية المستهلك هو جهاز أنشأته الدولة لتولي مهمة حماية وصون حقوق المواطن باعتباره مستهلك.

وأضاف اللواء راضي عبد المعطي، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم، الثلاثاء، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما للجهاز هى بضبط الأسواق، الاهتمام بالمواطنين باعتبار المواطن هو محور اهتمام أجهزة الدولة.

ولفت إلى أن أهم محاور اهتمام الرئيس السيسي هو تصديقه على قانون جديد لحماية المستهلك وهو قانون 181 لسنة 2018، حيث يتضمن هذا القانون ضوابط شاملة وعديدة وجديدة لتغطية جميع الثغرات التى كان يعاني منها القانون القديم، كما يفرض هذا القانون حماية للمستهلك في كل المجالات حتى المجالات التى لم تكن مغطاة من قبل: مثل التجارة الإلكترونية والشراء عن بعد عن طريق الإنترنت.

وأردف أن الجهاز بدأ في تزويد آليات التواصل مع المواطن لتلقي عدد الشكاوى الكثيرة من خلال منظومة ربط الشكاوى "الكول سنتر"، أو من خلال خدمة المواطن رقيب عبر تطبيق "واتس آب"، لافتا إلى أن منظومة تلقي الشكوى تتلقى يوميا من 1200 إلى 1500 شكوى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس حماية المستهلك: انتشار مكثف لسيارات الضبطية القضائية لمراقبة الأسواق

رئيس حماية المستهلك يحذر من التلاعب بالأسعار.. وهذه طرق تقديم الشكاوى

حماية المستهلك يطلق قافلة لاستقبال شكاوى المواطنين بالإسكندرية

محافظ الإسكندرية يتفقد سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك ..صور

حقك.. مبادرة جديدة لحل شكاوى المواطنين عبر حماية المستهلك

كيف تستعيد حقك من غش التجار.. مبادرة جديدة من حماية المستهلك

ترشيحاتنا

كل تلميذ له لون .. تعرف على أسلوب تقييم تلاميذ اولى وتانية ابتدائي هذا العام

وفاة أحمد الشقيري.. لماذا لم يرد الإعلامي السعودي على شائعات موته؟

نهاية إسرائيل.. حسن نصر الله يوضح ملامح الحرب المقبلة

مصر تؤسس أكبر منظمة بترول في العالم .. القصة الكاملة لـ أوبك

طقس الخليج.. الموجة الشاذة تسيطر.. ومفاجأة عن موعد زوالها

صحيفة سويسرية تكشف دور جروس في تولي فايلر تدريب الأهلي

عقاب قاس.. عصابة تنتقم من مغتصب بإجبار كلب مفترس على نهش أعضائه التناسلية

عاش هنا يوثق رحلة نور الدمرداش مع الفن.. وأسرار زواجه من كريمة مختار رغم رفضها.. وكواليس اكتشافه لـ محمود عبد العزيز ومحمد عبده

الدراسة بكرة .. تعرف على نظام ومقررات الصفين الأول والثاني الابتدائي المقرر تطبيقها هذا العام

يا فرحة ما تمت.. إلغاء رسوم تكرار العمرة يرفع أسعارها

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا

نزلى اللى فى بطنك .. التفاصيل الكاملة لواقعة القاء طبيب ابنه السفاح بعد علاقة غير شرعية مع ممرضة

أبو هاشم يكشف مخطط الجزيرة لتجنيد الإخوان..ويقدم إعتذارا للسيسي على الهواء

قتل وعلاقات جنسية وشعوذة.. العشيق والزوجة وراء كل جريمة 3 جرائم فى اسبوع من دفاتر التحقيقات

أخبار الرياضة ليلا .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة إهانته للأهلي

فرار مئات السكان جراء اشتعال 140 حريقا في غابات أستراليا

شكرا كهربا.. خالد الغندور يكشف دور نجم الزمالك الهارب فى التتويج بالكأس

وسط زحمة تتويج الزمالك بكأس مصر.. أين ذهب محمد عبد الشافي.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب في ميل عقار من 8 طوابق.. الإسكندرية تبدأ إصلاح هبوط أرضي.. صور

بدون مكياج وبطبيعتها.. ياسمين رئيس في آخر صورة لها.. صور

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا