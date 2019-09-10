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أخبار العالم

موسكو تؤكد إقالة الجاسوس الأمريكي من الكرملين

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:08 م
روسيا
روسيا
أ ش أ
قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن أوليج سمولنيكوف الذي تصفه وسائل الإعلام بـ "الجاسوس الأمريكي"، كان يعمل في إدارة الكرملين، مضيفا أن إقالته تمت منذ عدة أعوام.

وأوضح بيسكوف وفقا لقناة "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء، "حقا كان سمولنيكوف يعمل في إدارة الرئيس، لكن تمت إقالته بأمر داخلي منذ عدة سنوات، ولم يكن يشغل أيا من المناصب الكبيرة بحيث لا يتم تعيين الأشخاص في هذه المناصب إلا بأمر من الرئيس، لافتا إلى أن كل ما تتداوله وسائل الإعلام الأمريكية حول هذا الموضوع هو "نسج خيال".

وكانت وسائل إعلام أمريكية قالت، في وقت سابق، إن "الجاسوس الأمريكي" الذي كان يعمل سابقا في موسكو، يعيش حاليا باسمه الحقيقي وتحت حماية الحكومة الأمريكية بالقرب من واشنطن.

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