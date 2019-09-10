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أخبار العالم

لا نستطيع تحملهم.. أردوغان يهين اللاجئين السوريين

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:30 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
دعاء أبوهشيمة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن تركيا لا تستطيع أن تتحمل موجة جديدة من اللاجئين من سوريا، بحسب ما ذكرت شبكة سكاي نيوز، في نبأ عاجل لها.

وشدد الرئيس التركي على أن أنقرة وواشنطن بحاجة إلى إقامة "المنطقة الآمنة" في أقرب وقت ممكن.

يأتي ذلك، بعدما اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، واشنطن بأنها تحاول تعطيل تنفيذ اتفاق لإنشاء "منطقة آمنة" في شمال سوريا، ولم تتخذ إلى الآن سوى إجراءات شكلية.

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