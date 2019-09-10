سحر طلعت تثمن جهود تنويع منصات الترويج السياحى وتحديث معايير الفنادق

شاركت سحر طلعت مصطفي عضو مجلس النواب، في مؤتمر تحديث معايير تصنيف الفنادق لأول مرة منذ نحو 14 عاما بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وكذلك مؤتمر تنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق السياحى، مثمنة الجهود التى تبذلها وزارة السياحة بالتعاون مع مؤسسات الدولة، من أجل النهوض بالقطاع.



وقالت النائبة، فى تصريحات صحفية على هامش مشاركتها، إن تحديث معايير تصنيف الفنادق ، خطوة مهمة في طريق صناعة السياحة ورفع كفاءتها التنافسية، وإن تطبيق المعايير علي أماكن إقامة للسائح مثل الشقق الفندقية والفنادق البيئية والتراثية ومخيمات السفاري، ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للسائح المرتقب، لاسيما ضوابط سكن العاملين وأثرها الإيجابى علي بيئة العمل.



وأكدت النائبة، أن تحديث وتنويع منصات الترويج للمقصد السياحي في ضوء ما تملكه مصر من مزيج فريد وعبقرى وساحر من المنتجات السياحية، سيرفع معدلات الحركة الوافد في ضوء الشراكات ذات الخبرات الدولية.



ولفتت إلى أن التسويق لصورة مصر الساحرة مسئولية مجتمعية شاملة، وأن الشباب يملك طاقة مبدعه يستطيع بها أن يقدم أفكارا جاذبه علي منصات التواصل، مضيفة: "مصر تملك ما هو غير موجود فى العالم، وحتى الآن لم تحصل على نصيبها العادل من حجم حركة السياحة العالمية".