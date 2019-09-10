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أخبار البلد

شاهد.. مبادرة "اعرف واحمي نفسك" تصل الإسكندرية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:01 م
مبادرة اعرف واحمي
مبادرة اعرف واحمي نفسك
هيثم سعد الدين
وصلت مبادرة "اعرف واحمي نفسك" محطة جديدة من محطاتها بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية، تحت رعاية وزارة القوى العاملة، لتوعية المنشآت- التي تعمل في مجال البتروكيماويات، وذلك بمجمع شركات البترول على مستوى المحافظة- بالسلامة والصحة المهنية، بهدف نشر ثقافة السلامة بين العاملين بهذه المنشآت .

وقالت الوزارة : إن المبادرة تهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل، وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة.

وأكدت الوزارة في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها أيمن ربيع، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل أننا كلنا شركاء في المسئولية من أجل نشر الوعي بكل مكان من أجل خفض معدلات الإصابة والحوادث ذات الخطورة العالية، والتي يتولد عنها أخطار جسيمة.

وأوضح "ربيع" أن المبادرة تم خلالها شرح خطط الطوارئ وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة ، فضلا عن رفع المستوى الثقافى للعمال فى مجال البتروكيماويات ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتفعيل خطط الطوارئ وتقييم المخاطر، وكيفية الوقاية من الحوادث الجسيمة بأهم صناعة بمصر حفاظا على الأمن القومى للبلاد، بالإضافة توعية العاملين بأكثر من 15 شركة تعمل في مجال البتروكيماويات بكيفية الالتزام بقوانين السلامة والصحة المهنية ومواكبتها للتنمية المستدامة ومصر 2030 .

حضر المبادرة الدكتور كيميائي مسعد عطية القصبي، رئيس مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، وعبد الونيس عبد الله وكيل مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، والدكتورة سهير الليثى مدير عام الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بالوزارة والمهندس محمد شعبان مديرة إدارة السلامة والصحة المهنية بالإسكندرية، ومديرو ومفتشو مكاتب السلامة والصحة المهنية بالإسكندرية .

شاهد.. مبادرة "اعرف واحمي نفسك" تصل الإسكندرية
شاهد.. مبادرة "اعرف واحمي نفسك" تصل الإسكندرية
شاهد.. مبادرة "اعرف واحمي نفسك" تصل الإسكندرية
شاهد.. مبادرة "اعرف واحمي نفسك" تصل الإسكندرية

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