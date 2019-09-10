الاتحاد العربي للتنمية يكرم النائب محمد العرابي ضمن أفضل 100 شخصية

قال الاتحاد العربى للتنمية إنه بصدد تكريم السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق وعضـو مجلس النواب وعضو برنامج المنصة الوزارية والقنصلية والدبلوماسية بـCIF وعضو مجلس القيادة بمنتدى قمة مجموعة الثمانية لإدارة الاستثمارات.



وأوضح بيان للاتحاد، اليوم، أن تكريم "عرابي" يأتي ضمن 100 قصة من قصص رواد الأعمال والتنمية، بالموسم الثالث لـ "موسوعة رواد الأعمال والتنمية العرب"، لتكريم أهـم مائة شخصية عربية مؤثرة بالمجتمع"، لافتا إلى أن الاتحاد بصدد إصدار مجلد كبير بالشخصيات المقرر تكريمها يقوم على تصميمة باقة من أهم المصممين العرب ومطبوع بجودة فاخرة، ويتم توزيع عدد من النسخ على مكاتب المسئولين والوزراء والملحقيات الثقافية والقنصليات والسفارات العربية والأفريقية بجمهورية مصر العربية، بهدف التعريف بقائمة الـ 100 شخصية.



وأشار البيان إلى أن الجلسات الرسمية بمنتدى القاهرة الدولي لاستراتيجيات الاستثمار "CIF"، تعقد تحت عنوان الاقتصاد التشاركي وشرق أوسط جديد بقيادة قمة مجموعة الثمانية AFG8-SUMMIT وإدارة وتسويق الاستثمار المشترك والعلاقات الدبلوماسية وآثارها في إدارة الاستثمارات العربية، والتي تأتي من خلال برنامج المنصة الوزارية والقنصلية والدبلوماسية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب المصري ومجلس الشوري في عدد من الدول العربية، والدول الأعضاء بمنتدى قمة مجموعة الثمانية لإدارة الاستثمارات "AFG8".



وتابع أن قمة مجموعة الثمانية تتشكل من 8 دول عربية وأفريقية هي، مصر، والتي تترأس قمة المجموعة، باعتبارها الدولة الحاضنة وبها مقر المؤسس لها، ثم تليها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والسودان ولبنان وسلطنة عمان وليبيا.