ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الاتحاد العربي للتنمية يكرم النائب محمد العرابي ضمن أفضل 100 شخصية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 07:18 م
النائب محمد العرابى
النائب محمد العرابى
أسامة علي
قال الاتحاد العربى للتنمية إنه بصدد تكريم السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق وعضـو مجلس النواب وعضو برنامج المنصة الوزارية والقنصلية والدبلوماسية بـCIF وعضو مجلس القيادة بمنتدى قمة مجموعة الثمانية لإدارة الاستثمارات.

وأوضح بيان للاتحاد، اليوم، أن تكريم "عرابي" يأتي ضمن 100 قصة من قصص رواد الأعمال والتنمية، بالموسم الثالث لـ "موسوعة رواد الأعمال والتنمية العرب"، لتكريم أهـم مائة شخصية عربية مؤثرة بالمجتمع"، لافتا إلى أن الاتحاد بصدد إصدار مجلد كبير بالشخصيات المقرر تكريمها يقوم على تصميمة باقة من أهم المصممين العرب ومطبوع بجودة فاخرة، ويتم توزيع عدد من النسخ على مكاتب المسئولين والوزراء والملحقيات الثقافية والقنصليات والسفارات العربية والأفريقية بجمهورية مصر العربية، بهدف التعريف بقائمة الـ 100 شخصية.

وأشار البيان إلى أن الجلسات الرسمية بمنتدى القاهرة الدولي لاستراتيجيات الاستثمار "CIF"، تعقد تحت عنوان الاقتصاد التشاركي وشرق أوسط جديد بقيادة قمة مجموعة الثمانية AFG8-SUMMIT وإدارة وتسويق الاستثمار المشترك والعلاقات الدبلوماسية وآثارها في إدارة الاستثمارات العربية، والتي تأتي من خلال برنامج المنصة الوزارية والقنصلية والدبلوماسية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب المصري ومجلس الشوري في عدد من الدول العربية، والدول الأعضاء بمنتدى قمة مجموعة الثمانية لإدارة الاستثمارات "AFG8".

وتابع أن قمة مجموعة الثمانية تتشكل من 8 دول عربية وأفريقية هي، مصر، والتي تترأس قمة المجموعة، باعتبارها الدولة الحاضنة وبها مقر المؤسس لها، ثم تليها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والسودان ولبنان وسلطنة عمان وليبيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل ساعات من قمة نيامي.. نشاط ملحوظ للاتحاد الأفريقي.. اعتماد ميزانية ٢٠٢٠ للمفوضية.. وإسكات صوت البنادق على جدول الأعمال

الأعمال العرب للتنمية يعقد مؤتمره الثاني بالقاهرة احتفاءً برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي

جذب الاستثمار.. اتحاد العرب للتنمية يطلق فعاليات منتدى القاهرة الدولي

رموز المجتمع العربي في حفل تكريم الشخصيات الرائدة بـ المجال الإعلامي

ضمن منصة فرسان الإرادة.. تكريم مريم وجيه أول طالبة من متلازمة داون

اتحاد رواد العرب يكرم هيفاء الدخيل أول دبلوماسية سعودية

ترشيحاتنا

مهمتنا تهريب الإرهابيين عبر تركيا.. مفاجآت في اعترافات قيادي إخواني بعد القبض عليه.. والداخلية بالمرصاد.. فيديو وصور

شرط وحيد من المنتخب الأوكراني للموافقة على خوض ودية أمام الفراعنة

تسبب في ميل عقار من 8 طوابق.. الإسكندرية تبدأ إصلاح هبوط أرضي.. صور

تيشيرت مكشوف وبنطلون أزرق.. هنا الزاهد تتألق في إطلالة كاجوال

حبس شابة 20 شهرا بعد صفعها وتمزيق حجاب مسلمتين فى بريطانيا.. صور

بملابس رياضية.. منة فضالى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الفراخ فى الفرن بعد سلقها .. وصفات متنوعة ولذيذة .. بالصور

بفستان قصير .. عبير صبرى تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة

جمبسوت أسود ومكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار فى عيد ميلاد زوجها