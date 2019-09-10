قيادي إخواني منشق يكشف كيف تتم صناعة الأكاذيب ضد مصر.. فيديو

قال عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن الأشياء التي يتم فبركتها ضد الدولة المصرية تأتي من المخابرات التركية وبمعرفتهم ويتم تسليمها إلي الإخواني عادل راشد لتوزيعها على القنوات التركية.



وأضاف "أبو هاشم"، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «هذه الأشياء المفبركة تستخدم لتشويه الدولة المصرية وخفض الروح المعنوية لدي المصريين».



وأكد: «الإرهابي عادل راشد همزة الوصل بين المخابرات التركية وقنوات الإخوان».



وأشار: «الإرهابي عادل راشد يأتي بالفيديوهات المفبركة من المخابرات التركية لتشويه الدولة المصرية».

