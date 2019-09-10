انفانتينو يجتمع مع رئيس الكاف لمناقشة فضيحة الوداد والترجي

عقد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اجتماعا مع رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد، والكاتب العام معاد حجي، وبحضور عضو الاتحاد الدولي فاطمة سامورا المكلفة بمراقبة تسيير "الكاف".



وتمحور الاجتماع حول عمل الاتحاد الإفريقى خلال الفترة التي التحقت فيها السنغالية فاطمة سامورا بالكاف.



كما كان الاجتماع مناسبة تدارس من خلالها المجتمعون الأحداث التي شهدتها مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي في اياب نهائي دورى ابطال افريقيا بملعب رادس بتونس، حيث أثارت احداثه جدلا واسعا بعدما أصدر الاحاد الافريقي ومحكمة التحكيم الرياضي الدولية "طاس"، قرارت تضمنت ارجاع ملف القضية إلى اللجنة التأديبية التابعة للكاف لحسم الموضوع، حيث حكمت ذات اللجنة بتتويج الترجي مع عقوبة مالية في حق الفريقين الترجي والوداد، وهو الحكم الذي طعن فيه الفريق المغربي، وتوجهت للجنة الإستئناف التابعة للكونفدرالية للبث فيه.



وخلص اجتماع جياني انفانتينو مع أعضاء الكاف، الى اتفاق حول ضرورة عقد اجتماع مع ممثلي الأندية الإفريقية من أجل اعلامهم بضرورة تفادي مثل هذا المشكل الذي تشهده كرة القدم الإفريقية وتضر بصورتها وصورة الكونفدرالية الإفريقية.



