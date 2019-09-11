أحمد موسى يقدم تغطية خاصة لـ جلسة النطق بالحكم في قضية التخابر

يقدم الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، اليوم، الأربعاء، تغطية خاصة لجلسة النطق بالحكم على المتهمين من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في قضية التخابر.



وتُذاع التغطية الخاصة على قناة «صدى البلد»، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم.



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس.

