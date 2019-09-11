كليب رامي صبري يحقق 100 ألف مشاهدة .. فيديو

حقق كليب أغنية و"بقابل ناس" من البوم "فارق معاك" للفنان رامي صبري، أكثر من 100 الف مشاهدة عبر القناه الرسمية لشركة نجوم ريكوردز عبر اليوتيوب، وذلك بعد ساعات قليلة من طرح الأغنية.



وتقول كلمات الأغنية :" وبقابل ناس وبحاول أحب غيرها.. وسنين هتفوت وهعيش وهموت فاكرها.. وأنساها إزاى ودى كَتَر ألف خيرها .. سيبالى ليالى جميلة وذكرى فى كل مكان .. ليالى عمرى وكل اللى يوم عشناه .. كل حلم فى ليلة سوا حلمناه ..هو انا عايش مين قال فى يوم نسيناه .. كان الفراق قسمة ونصيب وأدى الحياة".



"وبقابل ناس" من كلمات أحمد على موسى، وألحان شادى حسن، توزيع موسيقى وميكساج: طارق توك، و الكليب من إخراج هادي الباجوري.