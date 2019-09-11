أسرة العالم النووي المصري في مطار القاهرة لاستقبال جثمانه.. شاهد

توافد على مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، أسرة العالم المصري، الدكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان، لاستقبال جثمانه القادم من المغرب، ليوارى الثرى بمثواه الأخير في أرض الوطن، بعد أن توفى في مدينة مراكش منذ عدة أيام.





وقالت مصادر مطلعة، إن الجثمان يصل مطار القاهرة قادما على رحلة الخطوط المغربية رقم 272، القادمة من كازبلانكا، وسوف يتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال قرية البضائع بمطار القاهرة.





يذكر أن العالم المصري أبو بكر عبدالمنعم رمضان، هو أستاذ متفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية التابعة لهيئة الطاقة الذرية، وتوفي في مدينة مراكش المغربية، إثر إصابته بعارض صحي طارئ داخل غرفته في الفندق بمنطقة أكدال بمراكش.





وكان العالم المصري، متواجدا في مراكش للمشاركة في ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري منذ بداية الشهر الجاري، وشعر بإرهاق شديد أثناء الاجتماعات واستأذن للصعود إلى غرفته، ما دفعه لإبلاغ الفندق الذي حاول جاهدًا نقله إلى المستشفى إلا أنه كان قد توفى، وفقا لتصريحات السفير المصري بالمغرب.



