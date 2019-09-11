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أبل تزيح الستار عن جهاز آي باد بشاشة 10.2 بوصة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:43 ص
أبل تزيح الستار عن
"أبل" تزيح الستار عن جهاز "آي باد"
أ ش أ
أزاحت شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، الستار عن حاسب لوحي جديد "آي باد" مزود بشاشة عرض مقاسها 10.2 بوصة.

والجهاز الجديد، الذي يعد رسميا أول أجهزة الجيل السابع من حاسبات "آي باد"، يصل سعره إلى 329 دولارا أمريكيا، ويعتبر بديلا لإصدارة حاسبها اللوحي "آي باد" المزود بشاشة عرض مقاسها 9.7 بوصة.

ويتوافق الحاسب اللوحي الجديد، المصنوع بنسبة 100 % من الألومنيوم المعاد تدويره، مع لوحة المفاتيح الذكية كاملة الحجم "سمارت كيبورد" والجيل الأول من أقلام "أبل بينسل"، ويأتي مزودا بمعالج "أيه 10 فيوجن".

وتشمل المميزات الأخرى، سعات تخزين داخلية تبدأ من 32 جيجا بايت، قابلة للتمديد إلى 128 مقابل 100 دولار أخرى، وكاميرا خلفية بدقة وضوح 8 ميجا بكسل، وأمامية بدقة 1.2 ميجا بكسل.

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