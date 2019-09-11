حديث الرئيس السيسي عن فلسطين والإصلاح الاقتصادي.. أبرز اهتمامات الصحف اليوم

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم (الأربعاء)، نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، وعددا من أخبار الشأن المحلي.





ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "حل القضية الفلسطينية بحق الرخاء والأمن لشعوب المنطقة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام في الشرق الأوسط على نحو يضمن حقوق وآمال الشعب الفلسطيني وفق ثوابت المرجعيات الدولية من شأنه أن يغير واقع المنطقة ويفتح آفاقا واسعة لتنميتها وتطويرها ويوفر الرخاء والتقدم والأمن لجميع شعوبها ويقوض الفكر المتطرف الذي يفرز العنف والإرهاب.





وأشار الرئيس – خلال استقباله أمس وفد مركز الشئون الإسرائيلية واليهودية بكندا – إلى أن حل النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي ليس مهما فقط للشرق الأوسط واستقراره وإنما تمتد أهميته للعالم أجمع .





ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة قوله إن اللقاء شهد حوارا مفتوحا من أعضاء الوفد الكندي أكد خلاله الرئيس حرص مصر على مبدأ المواطنة وقبول الآخر وكذلك الجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف وإصلاح الخطاب الديني المتشدد والدور الذي تقوم به الدولة في هذا الإطار مدعومة بوعي شعبي حريص على تماسك النسيج الوطني.





واستعرض الرئيس جهود مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، معربا عن التطلع لدعم كندا تلك الجهود أخذا في الاعتبار ما توفره عملية التنمية التي تشهدها مصر من فرص اقتصادية واستثمارية في مختلف المجالات.





وأكد المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس أعرب عن ترحيبه بمبادرة المركز لزيارة مصر بما يسهم في تعزيز العلاقات المصرية الكندية لما للمركز من مكانة متميزة وعلاقات قوية مع دوائر صنع القرار الكندية بمختلف توجهاتها.





وأشار الرئيس إلى الاعتزاز بالعلاقات المصرية الكندية وكذا أهمية ترسيخ التعاون بين البلدين على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية . مشيدا في هذا الصدد بما شهدته العلاقات مؤخرا من تطور في ضوء تبادل الزيارات رفيعة المستوى وآخرها زيارة رئيس مجلس الشيوخ الكندي للقاهرة في مايو الماضي بالإضافة إلى التعاون في العديد من المجالات التنموية لا سيما مجال التعليم من خلال افتتاح أفرع لعدد من الجامعات الكندية في مصر فضلا عن الدور المهم لأبناء الجالية المصرية داخل المجتمع الكندي في دعم وتعزيز العلاقات بين الدولتين على مختلف المستويات .





من جانبه ، أكد أعضاء الوفد الكندي حرصهم على زيارة مصر ولقاء الرئيس السيسي إيمانا بدور مصر المركزي فى منطقة الشرق الأوسط لاسيما فى ظل جهودها الحثيثة لتحقيق الاستقرار ودفع جهود التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تموج بها المنطقة وتقديرا للدور الشخصي للرئيس عبدالفتاح السيسي فى مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب وقيادته مرحلة تحول تنموي كبرى في مصر على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية وكذا تحقيق الأمن والاستقرار فى ظل محيط إقليمي مضطرب .





كما ذكرت صحيفة "الأهرام" في صفحتها الأولى تحت عنوان "المؤتمر الوطني الثامن للشباب ينطلق السبت المقبل"، أنه بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ينطلق السبت المقبل بمركز المنارة للمؤتمرات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة، ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات والسياسيين والمهندسين العاملين في المشروعات القومية والأطباء وأيضا شباب رجال الأعمال.





وأوضحت الصحيفة أن أجندة المؤتمر، الذي سيعقد لمدة يوم واحد، تتضمن ثلاث جلسات أبرزها جلسة "أسأل الرئيس" .





وفي متابعتها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة لما لها من مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين.





وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.





وأشار الرئيس السيسي إلى أن المنظومة ستساهم في الحد من التلوث البيئي والبصري ومن الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات وخفض تكلفة التدهور البيئي ، فضلا عن إقامة صناعة وطنية إدارة المخلفات وتوفير فرص عمل جديدة.





وشدد الرئيس على أهمية أن يشعر المواطن بتحسن ملموس في هذا الموضوع الحيوي، وذلك في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية.





وفي الشأن الاقتصادي وتحت عنوان "الدولار يهبط لأدنى مستوى ويسجل 16,39"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن أسعار الدولار واصلت تراجعها في البنوك وشركات الصرافة، لتهبط تحت مستوى 16,40 جنيه لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف العام، لتسجل في تعاملات أمس 16,39 جنيه للشراء و16,49 جنيه للبيع، وسط زيادة واضحة في حجم المعروض منه.





كما أشارت "الأهرام" إلى أن البنك المركزي أعلن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 4,9 % في أغسطس الماضي،مقابل 5,9 % في يوليو السابق عليه.





وفي متابعتها للشأن المحلي، وتحت عنوان "مدبولي يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أنه ستكون هناك اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس "حياة كريمة" وسيكون هناك تنسيق كامل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل مع الحكومة لاستهداف القرى الأكثر احتياجا بهدف رفع مستوى جودة الحياة لأهالي هذه القرى.





وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزير المالية ووزير التنمية المحلية ونيفين القباج نائب وزير التضامن للحماية الاجتماعية ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومسئولي الجمعيات الأهلية.



