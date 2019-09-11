ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:51 ص
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
مي محمد
شهدت أسعار الذهب اليوم، الاربعاء 11 -9 - 2019 في مصر، تراجعا في بداية تعاملات اليوم، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا إلى 691 جنيهًا للجرام بدون مصنعية.

أسعار الذهب في مصر

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر اليوم الاربعاء 11 -9 - 2019.

وجاءت أسعار الذهب اليوم، الاربعاء 11 - 9 – 2019 على النحو التالي:

أسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 789 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 691 جنيها.

أسعار الذهب عيار 18

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 592 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 5528 جنيهًا.

سعر الذهب بالمصنعية في محلات الصاغة

ويتراوح متوسط سعر الذهب بالمصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائـك الذهب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31 -7- 2019 في مصر.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الخميس 1-8-2019 في مصر.. فيديو

أسعار الذهب اليوم السبت 3 - 8 - 2019 في مصر ..فيديو

أسعار الذهب في مصر اليوم 4 - 8 - 2019 ..فيديو

أسعار الذهب في مصر اليوم 5 - 8 - 2019 ..فيديو

اسعار الذهب في مصر اليوم 7 - 8 - 2019 .. فيديو

ترشيحاتنا

حطم أنفها.. رجل يعتدي على فتاة بريطانية بالضرب أثناء نزولها من المترو

جثمان العالم النووي المصري يغادر مطار القاهرة إلى مثواه الأخير

البحوث الإسلامية يوضح هل يجوز أداء ركعتي تحية المسجد وقت الكراهة

أبرزها سرطان الثدى ومشاكل القلب.. فاكهة غير متوقعة تحارب 7 أمراض

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات على قطاع غزة

أصاب الجمهور بالهلع.. عارض يفقد توازنه على عجلة النار في السيرك الروسي.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تحتفل بعقد قرانها

مكشوف الصدر.. عبير صبري تثير الجدل بفستان أسود وحبات ليمون

جيبة طويلة من الخلف وقصيرة من الأمام.. بسمة بإطلالة أنيقة في مهرجان تورونتو