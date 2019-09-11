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تعليم

حقائب اسبيدر مان تتصدر المشهد..أول يوم دراسي لأولي وثانية ابتدائي.. صور

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 09:12 ص
أولي ابتدائي
أولي ابتدائي
ياسمين سامي - عدسة: هدير عبده
فتحت صباح اليوم، الأربعاء، مدرسة التحرير الابتدائية بإمبابة، والمدارس الابتدائية الأخرى بجميع محافظات الجمهورية، أبوابها لإستقبال طلاب الصف الأول والثاني الابتدائي بنظام التعليم الجديد للعام الدراسي 2019\ 2020.

وبملابس جديدة، وحقائب ذات رسوم كرتونية أغلبها لاسبيدر مان، عمت الفرحة علي وجوه اطفال الصف الأول والثاني الابتدائي برفقة اولياء امورهم في أول أيام الدراسة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعلنت أن نظام التقييم بالصفين الاول والثاني من الحلقة الابتدائية في نظام التعليم الجديد، يقوم على قياس الاداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها (الشفهية، والتحريرية، والمهارية).


وقالت وزارة التربية والتعليم أن مقياس الاداء في نظام التعليم الجديد لطلاب الصفين الاول والثاني الابتدائي متدرج كما يلي : 
يرمز اللون الازرق الى ان التلميذ يفوق التوقعات دائما، ويرمز اللون الأخضر الى ان التلميذ يلبي التوقعات ، يرمز اللون الأصفر إلى أن التلميذ يلبي التوقعات احيانا ، ويرمز اللون الأحمر الى أن التلميذ أقل من المتوقع.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه في نهاية كل فصل دراسي يتسلم ولي الامر تقريرا يعبر عن أداء التلميذ طوال تلك الفترة ، وتحفظ صورة منه في ملف التلميذ.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن هذه الاجراءات تطبق على نظام الدراسة في الصفين الاول والثاني الابتدائي اعتبارا من العام الدراسي الحالي. 

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