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الصحة: فحص فيروس سي لـ15500 طالب بجامعة المنوفية..فيديو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 09:05 ص
فحص فيروس سي
فحص فيروس سي
ندى فتح الله
قال الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنهم قاموا بتجهيز فرق كبيرة لفحص الطلاب بجامعات المنوفية.

وتابع نصيف الحفناوي، خلال تصريحاته الخاصة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم الأربعاء، أن المرحلة الأولى بجامعة المنوفية تشمل 15500 طالب.

وأشار إلى أن الطلاب والطالبات يخضعون لتحليل فيروس سي، على أن تتم متابعة الحالات بعد الفحص.

ومن جانبه أوضح الدكتور حازم الدسوقي، مدير الإدارة الصحية بجامعة المنوفية، إنهم يقومون بتوزيع الطلاب على اللجان منعًا للتزاحم.


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