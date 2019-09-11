ميركل تكشف مصير الاتفاق النووي الإيراني

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، على دعم دول أوروبا للاتفاق النووي الإيراني، مشيرة إلى استمرار عمل دول أوروبا من أجل حل المشكلات التي تواجه هذا الاتفاق.



وقالت ميركل أمام البرلمان الألماني إن الاتحاد الأوروبي قرر دعم الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، وسيحاول جاهدًا العمل على إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه هذا الاتفاق.



وأضافت ميركل: "خطوة بخطوة سنستمر في محاولة لإيجاد حلول مع إيران تمنع تصاعد التوترات في منطقة حساسة عالميًا. هذه هي مهمتنا".



وتابعت ميركل في كلمتها أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة أصبحت تضر بألمانيا أيضًا.