ملخص وأهداف البرتغال ضد ليتوانيا في تصفيات يورو 2020

حقق المنتخب البرتغالي، بقيادة نجمه التاريخي كريستيانو رونالدو، فوزًا كبيرًا، على منتخب ليتوانيا، بنتيجة 5-1، بالمباراة التي جمعتهما أمس، الثلاثاء، ضمن تصفيات بطولة يورو 2020.
أهداف ليتوانيا والبرتغال في تصفيات بطولة يورو 2020
وجاءت أهداف البرتغال، بتوقيع رونالدو الذي سجل "سوبر هاتريك" 4 أهداف في الدقائق 7، 62، 65، 76 بينما سجل زميله ويليام كارفاليو الهدف الخامس عند الدقيقة 92.
واستطاع فيتوتاس أندريسكيفيتسوس لاعب ليتوانيا، من تسجيل هدف منتخب بلاده الوحيد في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.
ترتيب البرتغال في تصفيات يورو 2020
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخب البرتغال إلى 8 نقاط بالمجموعة الثانية، خلف أوكرانيا صاحبة الصدارة برصيد 13 نقطة، فيما تجمد رصيد ليتوانيا بنقطة واحدة في المركز الأخير.
ملخص مباراة البرتغال وليتوانيا