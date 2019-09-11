ملخص وأهداف البرتغال ضد ليتوانيا في تصفيات يورو 2020





وجاءت أهداف البرتغال ، بتوقيع رونالدو الذي سجل "سوبر هاتريك" 4 أهداف في الدقائق 7، 62، 65، 76 بينما سجل زميله ويليام كارفاليو الهدف الخامس عند الدقيقة 92.





واستطاع فيتوتاس أندريسكيفيتسوس لاعب ليتوانيا ، من تسجيل هدف منتخب بلاده الوحيد في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.



