إحياء لـ ذكرى 11 سبتمبر.. الرئيس الأمريكي يأمر بتنكيس الأعلام

أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتنكيس الأعلام، اليوم الأربعاء، احياء لذكرى أحداث 11 سبتمبر، وحدادا على ضحايا الهجمات التي استهدفت برجي مركز التجارة العالمي.



وفي بيان نشره الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي: "أعلن 11 سبتمير 2019 يوما وطنيا، وأدعو كل الإدارات والوكالات والوزارات الأمريكية إلى تنكيس الأعلام في اليوم الوطني لذكرى الناس، الذين قتلوا يوم 11 سبتمبر 2001".



ويصادف اليوم الذكرى الـ 18 للهجمات التي تعرف بهجمات 11 سبتمبر والتي تبناها تنظيم "القاعدة"، وتمثلت في الاستيلاء على 4 طائرات نقل مدنية، وتمكن اثنتان منها من الاصطدام ببرجي مركز التجارة العالمي بمنهاتن، مما تسبب في مقتل 2974 شخصا وفقدان 24 آخرين، بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمصابين.