هل يجوز إخراج الزكاة على طلاب العلم.. على جمعة يجيب.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن كفالة اليتيم والإنفاق عليه لإتمام مسيرته التعليمية، من أفضل القربات التي يتقرب العبد بها إلى ربه، لافتًا إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بأصبعيه يعني السبابة والوسطى».



وأجاب على جمعة، في فيديو بثه على صفحته الرسمية على فيس بوك، عن سؤال: "أكفل طفلة يتيمة، هل تعد مصاريف الجامعة الخاصة بها من الزكاة؟"، قائلا: "نعم تعد من الزكاة، لأن هذه اليتيمة لا مال لها فهي معدودة من الفقراء".



وأوضح على جمعة أن مصارف الزكاة ثمانية أصناف ذكرها الله تعالى في قوله: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" التوبة / 60، لافتًا إلى أن المراد بـ"سبيل الله" الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، فيعطى المجاهد ما يحتاج إليه من نفقات وأموال لشراء أسلحة.



وذكر على جمعة قول أهل العلم: «ومن سبيل الله الرجل يتفرغ لطلب العلم الشرعي، فيعطى من الزكاة ما يحتاج إليه من نفقة وكسوة وطعام وشراب ومسكن وكتب علم يحتاجها، لأن العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله، بل قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحّت نيّته»، مشيرًا إلى أن أن دفع الزكاة من أجل العلم وطالب العلم من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله.