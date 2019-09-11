طبيب الأهلي: أعضاء الفريق تلقوا التطعيمات قبل السفر إلى غينيا

أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، تلقى كافة التطعيمات اللازمة قبل السفر مع بعثة الأهلي لغينيا الاستوائية .



وأوضح أن فايلر ومساعديه، واللاعبين الذين لم يسبق لهم السفر مع الفريق إلي الدول الافريقية من قبل، تلقوا كافة التطعيمات اللازمة قبل السفر إلى غينيا الاستوائية بمدة كافية.



ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية الساعة الخامسة مساء اليوم، على أحد ملاعب التدريب التي حددها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة .



ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم السبت المقبل.



